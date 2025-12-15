Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Gus Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji Pekan Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |23:11 WIB
KPK Panggil Gus Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji Pekan Ini
Gus Yaqut (Foto: Dok Kemenag)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut pekan ini. Pemanggilan Yaqut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan terhadap Yaqut pada pekan lalu. “Ya, ditunggu saja. Saya—kami waktu itu, minggu lalu ya pengiriman suratnya, kemungkinan (pemanggilan) di minggu ini,” kata Asep, Senin (25/12/2025).

Namun, Asep tidak menyebutkan secara detail hari pelaksanaan pemanggilan terhadap Yaqut. Sebelumnya, KPK sempat memeriksa Yaqut dalam perkara ini pada Senin 1 September 2025. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK mendalami perihal pembagian kuota haji tambahan.

“Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler,” kata Budi, Senin 1 September 2025.

“Jadi hasil-muasalnya didalami oleh penyidik, sehingga kemudian dilakukan plotting 50%-50% itu seperti apa,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185132/kpk-3btO_large.jpg
KPK Terus Gali Keterangan Biro Perjalanan Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184648/kpk-IGWK_large.jpg
Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Rumah Mewah hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183147/korupsi_kuota_haji-R5Zd_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Irit Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183102/kpk-gc38_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Haji, KPK Periksa Mantan Pejabat Kemenag Subhan Cholid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182867/budi-mL0W_large.jpg
KPK Periksa 350 Biro Perjalanan Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178892/budi-REOg_large.jpg
Usut Kerugian Negara terkait Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 300 Lebih PIHK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement