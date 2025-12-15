Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Peradi Bersatu Minta Roy Suryo Cs Ditahan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |11:58 WIB
Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Peradi Bersatu Minta Roy Suryo Cs Ditahan
Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Peradi Bersatu Minta Roy Suryo Cs Ditahan (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu, Lechumanan, mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengikuti gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia meminta Polda Metro Jaya untuk menahan Roy Suryo Cs dalam kasus tersebut.

1. Dorong Roy Suryo Ditahan

“Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas, saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya khususnya Dirkrimum, ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus!” kata Lechumanan di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/12/2025).

“Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas, dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan,” ucapnya.

Lechumanan menilai, jika Roy Suryo Cs tak ditahan, hal tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap Polda lainnya.

“Nanti semua akan mengikuti ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini enggak perlu ditahan. Orang malas sudah lapor polisi jadinya,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189949//kuasa_hukum_jokowi_yakub_hasibuan-r1Tt_large.jpg
Hadiri Gelar Perkara Khusus, Kuasa Hukum Jokowi Hormati Penyidik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189908//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-8DFU_large.jpg
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189829//kuasa_hukum_roy_suryo_cs_abdul_gafur_sangadji-kMAW_large.jpg
Gelar Perkara Khusus, Roy Suryo Cs Harap Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189827//pengacara_mantan_presiden_jokowi_rivai_kusumanegara-f7Qc_large.jpg
Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Digelar Besok, Ini Kata Kubu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189811//tersangka_roy_suryo-Ykeq_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Soroti 700 Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189796//roy_suryo_bersama_kuasa_hukum-nbs0_large.jpg
Besok Gelar Perkara Khusus, Roy Suryo Cs Ingin Pastikan Ijazah Jokowi Sudah Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement