Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Besok Gelar Perkara Khusus, Roy Suryo Cs Ingin Pastikan Ijazah Jokowi Sudah Disita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |14:20 WIB
Besok Gelar Perkara Khusus, Roy Suryo Cs Ingin Pastikan Ijazah Jokowi Sudah Disita
Roy Suryo bersama kuasa hukum (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya akan melaksanakan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Senin (15/12/2025). Roy Suryo Cs ingin memastikan apakah ijazah asli Jokowi telah disita oleh penyidik atau belum.

“Dari sisi materi, kami akan fokus pada beberapa hal penting. Terutama menyangkut kepastian dari penyidik Polda Metro Jaya, apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita atau belum,” kata kuasa hukum Roy Suryo Cs, Abdul Gafur Sangadji, saat dikonfirmasi, Minggu (14/12/2025).

Tak hanya itu, Gafur menyebut pihaknya juga ingin mendapatkan kejelasan terkait ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan laboratorium forensik.

“Karena hasilnya disebut identik, berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya,” ujarnya.

“Nah, kami juga ingin mendapatkan kepastian, ijazah pembanding yang dijadikan dokumen pembanding itu ijazah siapa, kemudian apakah disita secara sah, serta apakah ada berita acara keabsahan dari Universitas Gadjah Mada atau tidak,” sambung Gafur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189762//tersangka_roy_suryo-IEXs_large.jpg
Polisi Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Atas Permintaan Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189745//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-ido2_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Polisi Jadwalkan Gelar Perkara Khusus Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188886//presiden_petisi_ahli_pitra_ramadoni-vJ3R_large.jpg
Pitra Ramadoni Bongkar Alasan Jokowi Tak Tunjukkan Ijazah Asli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188883//pakar_telematika_roy_suryo-AGxK_large.jpg
Roy Suryo Soroti Amnesti Gus Nur: Ada yang Bermasalah dengan Putusan Pengadilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188872//rismon_sianipar_terlapor_kasus_dugaan_pemalsuan_ijazah_jokowi-GAy0_large.jpg
Soal Ijazah Jokowi, Rismon: Klarifikasi Rektor UGM Minim Pembuktian Ilmiah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188509//viral-V0IP_large.jpg
Bonatua Ungkap Temuan Mengejutkan Usai Terima Dokumen Verifikasi Ijazah Jokowi dari KPU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement