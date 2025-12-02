Tiba di Arab Saudi, Penyidik KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, tim penyidiknya saat ini sudah berada di Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

“Penyidik sudah berangkat, sudah ada di sana (Arab Saudi),” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (2/12/2025).

Asep menjelaskan, bahwa sejumlah lokasi telah didatangi oleh timnya, mulai dari KBRI hingga Kementerian Haji Arab Saudi.

“Kenapa ke Kementerian Haji Arab Saudi? Ya tentu saja berkaitan dengan masalah pemberian kuota haji, kemudian juga ketersediaan fasilitas dan lain-lain,” ujarnya.