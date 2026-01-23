KPK Cecar Dito Ariotedjo Soal Asal-usul Kuota Haji Tambahan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mencecar Dito terkait pengetahuannya mengenai asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji.

"Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).

Budi menjelaskan, Dito diperiksa karena dinilai dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. Hal itu lantaran Dito ikut dalam kunjungan kerja bersama Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi), ke Arab Saudi pada 2023.