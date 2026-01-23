Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Cecar Dito Ariotedjo Soal Asal-usul Kuota Haji Tambahan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |19:34 WIB
KPK Cecar Dito Ariotedjo Soal Asal-usul Kuota Haji Tambahan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mencecar Dito terkait pengetahuannya mengenai asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji.

"Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).

Budi menjelaskan, Dito diperiksa karena dinilai dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. Hal itu lantaran Dito ikut dalam kunjungan kerja bersama Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi), ke Arab Saudi pada 2023.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
