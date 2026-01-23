Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Dito Ariotedjo Ngaku Dicecar soal Dampingi Jokowi ke Arab

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |17:45 WIB
Diperiksa KPK, Dito Ariotedjo Ngaku Dicecar soal Dampingi Jokowi ke Arab
Dito Ariotedjo usai diperiksa KPK (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Pantauan di lokasi, Dito keluar dari kantor lembaga antirasuah tersebut sekitar pukul 16.08 WIB. Ia diperkirakan menjalani pemeriksaan kurang lebih selama tiga jam.

Dito mengungkapkan materi pemeriksaannya terkait dengan dirinya yang mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Arab Saudi pada 2023 lalu.

“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi,” kata Dito di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).

“Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya secara detail dan semoga bisa membantu KPK dan juga yang saat ini sedang menyelesaikan kasus ini,” sambungnya.

Dito menjelaskan, dalam kunjungan tersebut dirinya menghadiri forum dunia dan kerja sama bilateral. Menurutnya, terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang juga turut menjalin kerja sama dengan Arab Saudi.

Halaman:
1 2 3
      
