Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dito Ariotedjo Bakal Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |12:25 WIB
Dito Ariotedjo Bakal Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi Kuota Haji
Dito Ariotedjo Bakal Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi Kuota Haji (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, mengatakan bakal memenuhi panggilan KPK. Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Hadir Insya Allah setelah sholat Jumat," kata Dito saat dihubungi wartawan, Jumat (23/1/2026). 

Diketahui, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo (DA) pada Jumat (23/1/2026). 

Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Adanya pemanggilan ini dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

"Benar, hari ini Jumat (23/1), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara DA, eks Menteri Pemuda dan Olahraga 2023 - 2025, dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji," kata Budi dalam keterangan tertulisnya. 

Budi belum menjelaskan materi apa yang akan digali dari keterangan yang bersangkutan. Ia hanya meyakini, eks Menpora itu akan kooperatif memenuhi panggilan.

"Pada prinsipnya keterangan dari seorang saksi dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap sehingga perkara menjadi terang," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197033//dito_ariotedjo-pijl_large.jpg
KPK Panggil Eks Menpora Dito Ariotedjo Terkait Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197009//wali_kota_madiun_maidi-XDyg_large.jpg
Ironi Pemkot Madiun: Dapat Penilaian Integritas Tertinggi, tapi Wali Kota Terjerat Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196889//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-hD8q_large.jpg
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Perkara Korupsi Wali Kota Madiun dan Bupati Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196840//barang_bukti_penampakan_bupati_sadewo-7fuv_large.jpg
Ini Penampakan Karung Berisi Gepokan Uang Diduga Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196739//pbnu-7a3u_large.jpg
Forum Bahtsul Masail Minta Rais Aam Segera Gelar Muktamar ke-35 NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196738//duit_hasil_pemerasan_disimpan_dalam_karung-XRSZ_large.jpg
Penampakan Duit Rp2,6 Miliar Disimpan Dalam Karung Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement