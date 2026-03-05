Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Praperadilan, Kubu Gus Yaqut Serahkan Tumpukan Dokumen ke Hakim

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |11:14 WIB
Sidang Praperadilan, Kubu Gus Yaqut Serahkan Tumpukan Dokumen ke Hakim
Sidang praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dalam kasus kuota haji, pada Kamis (5/3/2026). Tim pengacara Gus Yaqut menyerahkan tumpukan dokumen.

Berdasarkan pantauan, sidang praperadilan Gus Yaqut digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan sekitar pukul 10.00 WIB. Terlihat tim pengacara Gus Yaqut membawa tumpukan dokumen.

Tumpukan dokumen itu berupa daftar bukti untuk diserahkan kepada hakim praperadilan. Dokumen itu kemudian diperiksa juga di hadapan hakim oleh tim biro hukum KPK.

"Izin Yang Mulia, daftar bukti boleh kami tayangkan?" tanya pengacara Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, di persidangan, Kamis 5 Maret 2026.

"Silakan," ujar hakim tunggal praperadilan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro.

Selain mengajukan bukti-bukti, tim pengacara Gus Yaqut rencananya bakal menghadirkan ahli. Ada sebanyak empat orang ahli yang dihadirkan, yakni ahli pidana formil dan materiil, ahli hukum administrasi negara, serta ahli hukum keuangan negara.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204956/kpk-T6HJ_large.jpg
Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Yaqut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204925/kpk-eAUK_large.jpg
KPK: Kasus Kuota Haji Eks Menag Yaqut Rugikan Negara Rp622 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203503/gus_yaqut-46CX_large.jpg
Ini Alasan Gus Yaqut Ajukan Praperadilan Lawan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203496/gus_yaqut-KszT_large.jpg
Gus Yaqut Beberkan Pertimbangan Tetapkan Pembagian Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203381/kpk-KzJt_large.jpg
Eks Menag Yaqut Hadiri Sidang Praperadilan Korupsi Kuota Haji, KPK Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203361/kpk-aATW_large.jpg
Kasus Korupsi Haji, KPK Minta Praperadilan Yaqut Ditunda!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement