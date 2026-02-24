Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Menag Yaqut Hadiri Sidang Praperadilan Korupsi Kuota Haji, KPK Absen

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |12:14 WIB
Eks Menag Yaqut Hadiri Sidang Praperadilan Korupsi Kuota Haji, KPK Absen
Eks Menag Yaqut Hadiri Sidang Praperadilan Korupsi Kuota Haji
A
A
A

JAKARTA- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana sah tidaknya penetapan tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK pada Selasa (24/2/2026). Yaqut terlihat hadir langsung dalam persidangan tersebut.

Pantauan Okezone, Yaqut tiba di PN Jakarta Selatan sejak sekira pukul 10.00 WIB, sebelum sidang digelar. Dia terlihat bersama tim hukumnya, salah satunya Melissa Anggraini.

Yaqut tak banyak berkomentar pada awak media tentang sidang perdananya itu. Dia hanya menyebutkan kabarnya baik dan siap menjalani sidang.

"Alhamdulillah baik, siap," kata Yaqut kepada awak media di PN Jakarta Selatan.

Meski kubu eks Menag Yaqut telah tiba di PN Jakarta Selatan, pihak KPK selaku Termohon hingga kini masih belum terlihat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203361/kpk-aATW_large.jpg
Kasus Korupsi Haji, KPK Minta Praperadilan Yaqut Ditunda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201112/kpk-6b4U_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Beri Klarifikasi ke BPK Terkait Proses Penghitungan Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198597/kpk-4PH8_large.jpg
Presidium PO & MLB NU Dukung KPK  Usut Tuntas Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198476/kpk-MjtD_large.jpg
Jumat Keramat, Gus Yaqut Akan Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198457/gus_yaqut-sXAU_large.jpg
KPK Panggil Gus Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198379/kuota_haji-kfO1_large.jpg
Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK di Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement