JAKARTA – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut disebut akan memenuhi panggilan tim penyidik KPK, Jumat (30/1/2026). Gus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka bersama eks statusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie saat dikonfirmasi perihal kehadiran eks Menag.
Adapun, Gus Yaqut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024."Hadir sesuai panggilan KPK," kata Anna saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut pada Jumat (30/1/2026).