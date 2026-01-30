Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jumat Keramat, Gus Yaqut Akan Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |12:01 WIB
Jumat Keramat, Gus Yaqut Akan Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji
Jumat Keramat, Gus Yaqut Akan Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut disebut akan memenuhi panggilan tim penyidik KPK, Jumat (30/1/2026). Gus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka bersama eks statusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie saat dikonfirmasi perihal kehadiran eks Menag.

Adapun, Gus Yaqut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024."Hadir sesuai panggilan KPK," kata Anna saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Namun demikian, Anna tidak menjelaskan secara detail pada pukul berapa Gus Yaqut akan tiba di kantor Komisi Antirasuah.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut pada Jumat (30/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198457/gus_yaqut-sXAU_large.jpg
KPK Panggil Gus Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198379/kuota_haji-kfO1_large.jpg
Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198141/jokowi-M6YA_large.jpg
KPK Angkat Bicara soal Peluang Minta Keterangan Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197689/kpk-KTMN_large.jpg
Eks Stafsus Yaqut Gus Alex Bungkam Usai Diperiksa sebagai Tersangka Korupsi Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197639/kpk-3Ssn_large.jpg
KPK Periksa Anak Buah Yaqut Gus Alex Tersangka Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197576/kpk-jRUV_large.jpg
KPK Periksa Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur Terkait Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement