Tidak Terima Yaqut Ditahan, Banser Bakar Kaos hingga Teriak KPK Zalim

JAKARTA - Massa Banser berkumpul di Gedung Merah Putih KPK dan membakar kaos setelah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ditahan KPK, Kamis (12/3/2026) malam.

Pantauan Okezone di Gedung KPK, awalnya, mereka meneriaki dukungan terhadap Gus Yaqut saat digiring menuju mobil tahanan.

Setelahnya, satu orang diantaranya membakar kaos hitam yang bertuliskan KPK.

Sejumlah massa yang hadir menyampaikan umpatan yang ditujukan kepada Lembaga Antirasuah. "KPK zalim... KPK zalim," teriak mereka kompak.

Sekadar diketahui, Yaqut Cholil Qoumas ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan rasuah kuota haji. Yaqut mengaku tidak pernah menerima uang dalam terkait perkara itu.

Hal itu disampaikan Yaqut usai rampung diperiksa oleh penyidik. Saat menuju ke mobil tahanan, Yaqut menyempatkan diri untuk menyampaikan keterangan ke awak media.