Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yaqut Ditahan, KPK Sita Aset Senilai Rp100 Miliar Lebih Terkait Korupsi Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |03:18 WIB
Yaqut Ditahan, KPK Sita Aset Senilai Rp100 Miliar Lebih Terkait Korupsi Kuota Haji
Yaqut Cholil Qoumas/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Aset-aset tersebut ditaksir mencapai Rp100 miliar.

Demikian diungkapkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut pada Kamis (12/3/2026).

"Dalam perkara ini, KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai Rp100 miliar lebih, berupa uang sejumlah USD3,7 Juta, Rp22 miliar dan SAR16.000, serta empat unit mobil, juga 5 bidang tanah dan bangunan," kata Asep.

Asep menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menghitung dugaan kerugian keuangan negara akibar perkara ini yang hasilnya berada di angka Rp622 miliar.

Di sisi lain lanjut Asep, penyidikan perkara ini  telah diuji melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan Gus Yaqut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206622/kpk-UfxO_large.jpg
Tidak Terima Yaqut Ditahan, Banser Bakar Kaos hingga Teriak KPK Zalim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206587/kpk-Aiq5_large.jpg
KPK: Yaqut Ditahan di Rutan Gedung Merah Putih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206579/kpk-rQTY_large.jpg
Ditahan KPK karena Kasus Kuota Haji, Yaqut: Saya Buat Kebijakan Ini untuk Keselamatan Jamaah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206575/kpk-1ChU_large.jpg
Penampakan Yaqut Pakai Rompi Oranye KPK Usai Diperiksa sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206573/kpk-BvjK_large.jpg
Eks Menag Yaqut Ditahan KPK, Massa Banser Geruduk Gedung Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205926/gus_yaqut-46gh_large.jpg
Lusa, Sidang Putusan Praperadilan Gus Yaqut Digelar di PN Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement