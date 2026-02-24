Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi Haji, KPK Minta Praperadilan Yaqut Ditunda!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |10:55 WIB
Kasus Korupsi Haji, KPK Minta Praperadilan Yaqut Ditunda!
Kasus Korupsi Haji, KPK Minta Praperadilan Yaqut Ditunda!
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana praperadilan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas melawan KPK hari ini, Selasa (24/2/2026).  Namun, sidang urung digelar lantaran Komisi Antirasuah meminta penundaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya sudah memberi informasi ke PN Jakarta Selatan terkait pengajuan penundaan sidang.

"KPK melalui Biro Hukum sudah mengajukan penundaan untuk sidang hari ini," kata Budi dalam keterangannya.

Budi mengungkapkan, penundaan ini diminta lantaran pihaknya tengah menghadapi praperadilan lainnya.

"Mengingat tim secara paralel sedang mengikuti empat sidang prapid lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Yaqut mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan tersebut terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka," dilansir dari laman sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Selatan yang dilihat Rabu (11/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201112/kpk-6b4U_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Beri Klarifikasi ke BPK Terkait Proses Penghitungan Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198597/kpk-4PH8_large.jpg
Presidium PO & MLB NU Dukung KPK  Usut Tuntas Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198476/kpk-MjtD_large.jpg
Jumat Keramat, Gus Yaqut Akan Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198457/gus_yaqut-sXAU_large.jpg
KPK Panggil Gus Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198379/kuota_haji-kfO1_large.jpg
Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198141/jokowi-M6YA_large.jpg
KPK Angkat Bicara soal Peluang Minta Keterangan Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement