Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK di Kasus Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |19:22 WIB
Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Tersangka kasus kuota haji 2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Meski sudah diumumkan sebagai tersangka, pemeriksaan staf khusus Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut saat menjabat Menteri Agama ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Pantauan di lokasi, Gus Alex terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 17.37 WIB. Ia menjalani pemeriksaan kurang lebih delapan jam setelah tiba di kantor KPK pada pukul 09.35 WIB.

Saat dikonfirmasi terkait materi pemeriksaan hari ini, ia enggan menjelaskan. Ia justru meminta awak media untuk langsung bertanya kepada penyidik.

"Iya ke penyidik aja, pada saatnya saya akan memberikan keterangan ya," kata Gus Alex sambil berjalan menuju motornya.

Diketahui, pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan kedua setelah yang pertama dilakukan pada 26 Januari lalu. Pada pemeriksaan kedua ini, ia belum ditahan.

