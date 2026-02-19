Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyidikan Belum Rampung, KPK Perpanjang Pencegahan Gus Yaqut ke Luar Negeri

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |15:23 WIB
Penyidikan Belum Rampung, KPK Perpanjang Pencegahan Gus Yaqut ke Luar Negeri
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Perpanjangan tersebut juga berlaku bagi mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Keduanya saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Benar, KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri untuk kedua tersangka dalam perkara kuota haji, Sdr. YCQ dan Sdr. IAA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (19/2/2026).

Budi menjelaskan, perpanjangan pencegahan tersebut berlaku hingga 12 Agustus 2026. Menurutnya, keberadaan kedua tersangka di Indonesia diperlukan untuk kepentingan proses penyidikan yang masih berlangsung.

"Perpanjangan cegah ke luar negeri ini dibutuhkan karena proses penyidikan masih berjalan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202473//wakil_ketua_dpr_ri_cucun_ahmad_syamsurijal-b7Wp_large.jpg
Wakil Ketua DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202458//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-K0no_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Korporasi sebagai Tersangka dalam Kasus Rita Widyasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202276//kpk-lS4D_large.jpg
Korupsi Bea Cukai, KPK Sita Uang Lima Koper Rp5 Miliar di Safe House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202234//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-8MWN_large.jpg
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Terkait Kasus Korupsi DJKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202008//dpr-neDf_large.jpg
Bantahan Menohok Komisi III DPR ke Jokowi soal Revisi UU KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201787//komisi_pemberantasan_korupsi-Pvle_large.jpg
Jokowi Dukung UU KPK Versi Lama, Eks Penyidik Ingatkan Hal Ini!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement