Wakil Ketua DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan hingga saat ini tidak pernah ada usulan yang masuk ke DPR terkait perubahan atau revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk dikembalikan ke versi lama.

"Tidak ada usulan apa-apa ke DPR," kata Cucun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Karena itu, lanjut dia, DPR tetap konsisten menjalankan undang-undang yang telah disahkan sebagaimana mestinya.

"Kalau misalnya ada usul dari DPR dan pemerintah terkait undang-undang apa pun, bukan hanya UU KPK, itu ada mekanismenya," ujarnya.