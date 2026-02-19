Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakil Ketua DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |15:01 WIB
Wakil Ketua DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan hingga saat ini tidak pernah ada usulan yang masuk ke DPR terkait perubahan atau revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk dikembalikan ke versi lama.

"Tidak ada usulan apa-apa ke DPR," kata Cucun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Karena itu, lanjut dia, DPR tetap konsisten menjalankan undang-undang yang telah disahkan sebagaimana mestinya.

"Kalau misalnya ada usul dari DPR dan pemerintah terkait undang-undang apa pun, bukan hanya UU KPK, itu ada mekanismenya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI KPK UU KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202458//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-K0no_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Korporasi sebagai Tersangka dalam Kasus Rita Widyasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202411//ahmad_sahroni_kembali_ke_dpr-LVxQ_large.jpg
Tak Tergoyahkan! Ahmad Sahroni Kembali Duduki Pucuk Komisi III DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202448//paripurna_dpr-lVrI_large.jpg
Paripurna DPR Tegaskan MKMK Tak Berwenang Soal Penetapan Adies Kadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202419//ahmad_sahroni_kembali_ke_dpr-XDwK_large.jpg
Jadi Waka Komisi III Usai Sanksi MKD, Sahroni: Mudah-mudahan Saya Jadi Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202412//ahmad_sahroni_kembali_ke_dpr-3T0A_large.jpg
Ahmad Sahroni Kembali Duduki Pucuk Komisi III DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202336//bencana-ukGY_large.jpg
Bencana Sumatera, Pemerintah-DPR Sepakat Bantuan Diaspora di Malaysia Boleh Masuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement