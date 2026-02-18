Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Tegaskan Tak Pernah Bahas UU KPK Kembali ke Versi Lama

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |17:31 WIB
Istana Tegaskan Tak Pernah Bahas UU KPK Kembali ke Versi Lama
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan sampai saat ini belum pernah membahas soal wacana perubahan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Hal ini dikatakan Prasetyo Hadi saat menanggapi adanya usulan dari mantan Ketua KPK Abraham Samad untuk mengembalikan UU tersebut ke versi sebelumnya. Usulan ini pun mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Belum ada, belum ada kita bahas (soal UU KPK)," kata Mensesneg usai menghadiri rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Mensesneg juga mengungkap Abraham Samad tidak membahas soal usulan ini saat menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Diketahui, Abraham Samad merupakan salah satu tokoh nasional yang berdiskusi dengan Prabowo.

Ia menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan terhadap UU KPK tersebut. "Tidak ada, tidak ada (rencana revisi UU KPK)," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202008/dpr-neDf_large.jpg
Bantahan Menohok Komisi III DPR ke Jokowi soal Revisi UU KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201763/kpk-O7XB_large.jpg
Johanis Tanak soal Jokowi Setuju Kembalikan UU KPK Lama: Apa yang Mau Dikembalikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201758/pdip-skpZ_large.jpg
PDIP Beberkan Poin Krusial di Balik Usulan UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/05/337/2405716/mk-putuskan-penyadapan-dan-penggeledahan-tak-perlu-izin-dewas-kpk-ntWt2lwqM0.jpeg
MK Putuskan Penyadapan dan Penggeledahan Tak Perlu Izin Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/05/337/2178772/ini-kata-mahfud-md-terkait-jokowi-diminta-hadir-dalam-uji-materi-uu-kpk-qaqcoLUlRB.jpg
Ini Kata Mahfud MD Terkait Jokowi Diminta Hadir dalam Uji Materi UU KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/18/337/2143401/ketua-kpk-akui-sempat-batal-ott-gara-gara-uu-baru-zqps1RIXLa.jpg
Ketua KPK Akui Sempat Batal OTT, Gara-Gara UU Baru?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement