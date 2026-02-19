KPK Tetapkan Tiga Korporasi sebagai Tersangka dalam Kasus Rita Widyasari

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Tiga korporasi yang dimaksud yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

"Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK gratifikasi terkait per metric ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya saudari RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru, yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (19/2/2026).

Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Namun, Budi tidak merinci tanggal penetapannya.

"Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud," ujarnya.