HOME NEWS NASIONAL

Jadi Waka Komisi III Usai Sanksi MKD, Sahroni: Mudah-mudahan Saya Jadi Lebih Baik

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |11:20 WIB
Ahmad Sahroni kembali ke DPR (foto: dok ist)
JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Sahroni dilantik sebagai pimpinan Komisi III menggantikan Rusdi Masse Mappasessu dalam rapat pleno pelantikan yang digelar, Kamis (19/2/2026).

Usai dilantik, Sahroni berkelakar bahwa dirinya tidak perlu lagi memperkenalkan diri kepada para anggota Komisi III. Diketahui, sebelumnya Sahroni sempat dinonaktifkan sebagai anggota DPR dan dicopot oleh NasDem dari jabatan pimpinan Komisi III.

"Assalamualaikum, selamat berpuasa dan terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Rasanya aneh kalau kenalan lagi, ya," kata Sahroni di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Sahroni juga menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang telah memberikan putusan atas kasus etik yang menyeretnya.

"Dan terima kasih untuk pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya," ujarnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
