Jadi Waka Komisi III Usai Sanksi MKD, Sahroni: Mudah-mudahan Saya Jadi Lebih Baik

JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Sahroni dilantik sebagai pimpinan Komisi III menggantikan Rusdi Masse Mappasessu dalam rapat pleno pelantikan yang digelar, Kamis (19/2/2026).

Usai dilantik, Sahroni berkelakar bahwa dirinya tidak perlu lagi memperkenalkan diri kepada para anggota Komisi III. Diketahui, sebelumnya Sahroni sempat dinonaktifkan sebagai anggota DPR dan dicopot oleh NasDem dari jabatan pimpinan Komisi III.

"Assalamualaikum, selamat berpuasa dan terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Rasanya aneh kalau kenalan lagi, ya," kata Sahroni di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Sahroni juga menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang telah memberikan putusan atas kasus etik yang menyeretnya.

"Dan terima kasih untuk pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya," ujarnya.

(Awaludin)

