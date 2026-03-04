Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK: Kasus Kuota Haji Eks Menag Yaqut Rugikan Negara Rp622 Miliar!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |12:51 WIB
KPK: Kasus Kuota Haji Eks Menag Yaqut Rugikan Negara Rp622 Miliar!
KPK: Kasus Kuota Haji Eks Menag Yaqut Rugikan Negara Rp622 Miliar!
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di sidang PN Jaksel pada Rabu (4/3/2026). KPK mengungkapkan kerugian negara akibat kasus tersebut.

"Pada pokoknya dalam perkara tindak pidana korupsi a quo telah mengakibatkan terjadi kerugian negara senilai Rp 622.090.207.166 sehingga secara jelas terhadap pidana korupsi terkait kuota haji merupakan perkara tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat 1 huruf d UU KPK, yaitu menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar," ujar Tim Biro Hukum KPK di persidangan.

Dalam Jawabannya, KPK menyebutkan, penetapan Gus Yaqut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji itu sudah sesuai prosedur hukum karena sudah memenuhi syarat minimal dua alat bukti sah.

Bahkan, lebih dari 40 orang telah dimintai keterangannya sesuai Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yaqut Cholil Qoumas.

Tim Hukum KPK menegaskan,  penetapan tersangka Gus Yaqut telah melalui serangkaian proses pengumpulan data, informasi, keterangan, dan petunjuk sehingga syarat kecukupan bukti melalui dua alat bukti telah terpenuhi.
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203503/gus_yaqut-46CX_large.jpg
Ini Alasan Gus Yaqut Ajukan Praperadilan Lawan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203496/gus_yaqut-KszT_large.jpg
Gus Yaqut Beberkan Pertimbangan Tetapkan Pembagian Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203381/kpk-KzJt_large.jpg
Eks Menag Yaqut Hadiri Sidang Praperadilan Korupsi Kuota Haji, KPK Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203361/kpk-aATW_large.jpg
Kasus Korupsi Haji, KPK Minta Praperadilan Yaqut Ditunda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201112/kpk-6b4U_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Beri Klarifikasi ke BPK Terkait Proses Penghitungan Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198597/kpk-4PH8_large.jpg
Presidium PO & MLB NU Dukung KPK  Usut Tuntas Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement