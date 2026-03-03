Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Praperadilan Gus Yaqut Hari Ini, KPK Pastikan Hadir

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |10:51 WIB
Sidang Praperadilan Gus Yaqut Hari Ini, KPK Pastikan Hadir
Sidang Praperadilan Gus Yaqut Hari Ini, KPK Pastikan Hadir (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan hadir dalam sidang praperadilan eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. 

1. KPK Hadir

"Hari ini KPK melalui tim Biro Hukum akan hadir pada sidang pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026). 

Budi mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal jumlah kerugian negara terkait perkara yang dimaksud. 

"Artinya kuota haji tidak hanya firm masuk dalam lingkup keuangan negara, tapi juga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara," ujarnya. 

Sebelumnya, sidang praperadilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka pada eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditunda. Sidang ditunda karena pihak KPK selaku termohon tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Menurut Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro sidang praperadilan akan dilanjutkan pada Selasa (3/3/2026).

"KPK mengirim surat tertanggal 19 Februari, bahwa meminta penundaan persidangan satu minggu ke depan. Jadi sidang kita tunda Selasa depan, 3 Maret 2026, kita panggil jam 10.00 WIB ya," ujar Sulistyo di persidangan, Selasa (24/2/2026).
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204639//gubernur_riau_abdul_wahid-nSJ6_large.jpg
Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid Segera Disidang Terkait Kasus Dugaan Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204602//kpk-aznW_large.jpg
Eks Menhub Budi Karya Kembali Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus DJKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204126//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-hGUN_large.jpg
Skandal Bea Cukai! KPK Ungkap Kaitan Korupsi dengan Maraknya Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204109//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-uXLD_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204097//gedung_kpk-mHon_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mantan Pj Sekda Kabupaten Pati Terkait Kasus Pemerasan Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204089//kasus_korupsi_kuota_haji-dR7x_large.jpg
Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Rampung Dihitung, KPK Tunggu Praperadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement