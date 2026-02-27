Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Alasan Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |21:32 WIB
KPK Ungkap Alasan Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan penggeledahan, di kediaman mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso (RYS), pada Jumat (27/2/2026).

"Penggeledahan dilakukan untuk memperkuat bukti, khususnya terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

Budi menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pengembangan penyidikan dari hasil penggeledahan di kediaman eks Pj Sekda Kabupaten Pati tersebut.

"Namun, tidak menutup kemungkinan dari rangkaian pemeriksaan maupun penggeledahan yang dilakukan, jika ditemukan bukti lain, penyidikan akan dikembangkan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Pj Sekda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Riyoso (RYS), pada Jumat (27/2/2026). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang turut menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

"Penyidik menggeledah rumah saudara RYS yang merupakan eks Pj Sekda Kabupaten Pati," kata Budi.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204097//gedung_kpk-mHon_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mantan Pj Sekda Kabupaten Pati Terkait Kasus Pemerasan Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204076//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-lmQJ_large.jpg
Kasi Intel P2 Cukai Baru Jadi Tersangka Meski Sempat Terjaring OTT, Ini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204067//kepala_seksi_intelijen_cukai_p2_budiman-VZMU_large.jpg
KPK Resmi Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Budiman Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204064//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-cX8L_large.jpg
12 Kepala Desa Kembali Diperiksa KPK Terkait Dugaan Pemerasan Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204062//kpk-TsWv_large.jpg
OTT Pejabat Bea Cukai, KPK Sita Rp5,19 Miliar dari Dua Safe House
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203931//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-TA21_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Permintaan Uang dalam Penerbitan Sertifikat K3 di Kemnaker
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement