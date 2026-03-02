Eks Menhub Budi Karya Kembali Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus DJKA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, eks Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS) absen pada panggilan Senin (2/3/2026).

Sejatinya, ia hari ini akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Saksi BKS dalam perkara DJKA hari ini konfirmasi tidak bisa hadir karena sakit," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan.

Pemanggilan ini merupakan kali ketiga terhadap Budi Karya. Pemanggilan pertama, ia berhalangan hadir lantaran terdapat agenda yang sudah terjadwal. Pada pemanggilan kedua, ia meminta penundaan pemeriksannya.

Budi melanjutkan, atas ketidakhadiran yang bersangkutan, pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang.

"Penyidik juga masih intens melakukan penjadwalan ulang sehingga nanti bisa dipastikan Pak BKS ini bisa hadir memenuhi panggilan penyidik," pungkasnya.