JPO Sarinah Dulu Dibongkar Anies, Kini Direvitalisasi Pramono

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) MH Thamrin (Sarinah), Jakarta Pusat pada Senin (2/3/2026). JPO ini sempat dibongkar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2022 karena alasan estetika kota.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 2 Maret tahun 2026, revitalisasi jembatan penyeberangan orang halte TransJakarta MH Thamrin Sarinah saya nyatakan diresmikan," kata Pramono, Senin (2/3/2026).

Pramono menjelaskan akses penyeberangan orang Sarinah ini merupakan JPO pertama yang dimiliki Jakarta. Dulunya JPO ini diresmikan pada 1968.

"JPO ini adalah JPO yang pertama kali dimiliki oleh Jakarta, tepatnya diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin tanggal 21 April tahun 1968," ucap dia.

Mengingat bangunan tersebut memiliki nilai sejarah, Pramono sangat menginginkan tempat itu dilakukan revitalisasi agar ramah terhadap disabilitas. Kini JPO tersebut dilengkapi lift untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas.

"Hari ini kita melakukan revitalisasi agar JPO ini menjadi ramah terhadap disabilitas dan juga semua orang mempunyai pilihan, apakah mau menggunakan lift ataukah menggunakan pelican crossing yang tetap kita operasikan," ucap dia.