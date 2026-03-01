Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perang AS-Israel vs Iran, Pramono Jamin Stok Pangan Jakarta Aman

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |19:45 WIB
Perang AS-Israel vs Iran, Pramono Jamin Stok Pangan Jakarta Aman
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, stok pangan di Ibu Kota dalam kondisi aman di tengah situasi perang Amerika Serikat (AS) dan Israel vs Iran. Pramono mengatakan pihaknya terus memantau situasi geopolitik yang berpotensi memengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas.

"Memang sekarang ini seperti yang saya katakan bahwa tekanan ekonomi global pasti akan terjadi karena perang yang berlangsung saat ini. Terutama kalau nanti Selat Hormuz kemudian ditutup, pasti dampaknya akan langsung terhadap supply chain dan juga harga-harga pasti mengalami kenaikan," kata Pramono di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (1/3/2026).

Ia memastikan kondisi stok bahan pangan utama seperti beras, daging, dan cabai masih tersedia hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Bahkan, jumlah komoditas tersebut disebut lebih dari cukup.

"Nah, untuk itu Jakarta, karena kita sebentar lagi menyambut Idulfitri, kebutuhan utama seperti cabai keriting, daging, dan beras sekarang ini stoknya lebih dari cukup," katanya.

"Teman-teman waktu itu juga ikut dengan saya. Yang selalu jadi persoalan di Jakarta adalah masalah daging. Alhamdulillah, sekarang stok daging aman," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204409//ali_khamenei-Mxzt_large.jpg
Kedubes Iran Kutuk Serangan AS-Israel: Ali Khamenei Gugur, Sekolah Jadi Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204408//inflasi-yocu_large.jpg
Perang AS-Israel vs Iran Picu Kenaikan Harga BBM, Waspada Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204391//bandara_soekarno_hatta-Yy8t_large.jpg
Situasi Memanas, Kemlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204392//israel_bombardir_iran-h3ac_large.jpg
Kedubes Iran Klaim 200 Anak Perempuan Tewas dalam Serangan AS–Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204389//jusuf_kalla-eGV0_large.jpg
JK soal Prabowo Jadi Mediator AS–Iran: Niat Baik, Tapi Konfliknya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204377//ustadz_bachtiar_nasir-clej_large.jpg
Posisi Indonesia di Tengah Bara Perang: Menjadi Jembatan di Tengah Badai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement