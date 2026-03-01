Perang AS-Israel vs Iran, Pramono Jamin Stok Pangan Jakarta Aman

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, stok pangan di Ibu Kota dalam kondisi aman di tengah situasi perang Amerika Serikat (AS) dan Israel vs Iran. Pramono mengatakan pihaknya terus memantau situasi geopolitik yang berpotensi memengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas.

"Memang sekarang ini seperti yang saya katakan bahwa tekanan ekonomi global pasti akan terjadi karena perang yang berlangsung saat ini. Terutama kalau nanti Selat Hormuz kemudian ditutup, pasti dampaknya akan langsung terhadap supply chain dan juga harga-harga pasti mengalami kenaikan," kata Pramono di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (1/3/2026).

Ia memastikan kondisi stok bahan pangan utama seperti beras, daging, dan cabai masih tersedia hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Bahkan, jumlah komoditas tersebut disebut lebih dari cukup.

"Nah, untuk itu Jakarta, karena kita sebentar lagi menyambut Idulfitri, kebutuhan utama seperti cabai keriting, daging, dan beras sekarang ini stoknya lebih dari cukup," katanya.

"Teman-teman waktu itu juga ikut dengan saya. Yang selalu jadi persoalan di Jakarta adalah masalah daging. Alhamdulillah, sekarang stok daging aman," sambungnya.