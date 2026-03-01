Advertisement
Situasi Memanas, Kemlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Timur Tengah

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |18:30 WIB
Situasi Memanas, Kemlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Timur Tengah
Bandara Soekarno Hatta (foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), dan Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah terus menjalin komunikasi intensif serta berkoordinasi dengan para WNI di wilayah kerja masing-masing.

"Perwakilan RI telah mengimbau seluruh WNI di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi secara berkala dengan Perwakilan RI terdekat," tulis Kemlu melalui akun resmi media sosial X, Minggu (1/3/2026).

Kemlu menjelaskan, imbauan ini juga ditujukan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah.

Kemlu turut mengimbau masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan melalui atau transit di kawasan Timur Tengah agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan dan menunda keberangkatan hingga situasi lebih kondusif.

"Kementerian Luar Negeri bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan akan terus memantau dan melakukan asesmen secara menyeluruh terhadap dinamika situasi keamanan, kondisi riil di lapangan, serta langkah-langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan guna menyikapi perkembangan situasi ke depan," tulis Kemlu.

 

