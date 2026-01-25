Polisi Periksa Sopir hingga ART Usai Kematian Lula Lahfah

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki penyebab kematian influencer Lula Lahfah. Influencer itu ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan dari sekuriti, sopir dan asisten rumah tangga (ART).

1. Periksa ART hingga Sopir

“ART, sopir, sekuriti, baru itu aja (yang dimintai keterangan), karena mereka yang menginfokan ke kita juga,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Mohamad Iskandarsyah kepada wartawan, dikutip Minggu (25/1/2026).

Ia menerangkan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian Lula. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit.

“Kalau sementara karena sakitnya apa, kita enggak bisa nentuin yang jelas henti napas. Itu keterangan dari dokter sih. Nah henti napasnya itu, penyebabnya kan nanti dokter yang menjelaskan hasilnya di hari Senin itu dari Rumah Sakit Fatmawati,” ujarnya.

Tak Ada Tanda Kekerasan

Sebelumnya, selebgram atau influencer Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (23/1/2026). Polisi memastikan tidak ada bekas penganiayaan pada tubuh Lula.

"Tidak ada tanda-tanda penganiayaan," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Murodih, Sabtu (24/1/2026).