Cekcok Gara-Gara Rebutan Lahan Parkir di Blok M, Satu Orang Ditusuk

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap aksi keributan antar dua kelompok yang diduga rebutan lahan parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Satu orang terluka akibat ditusuk.

“Pemicunya cekcok mulut ya mengenai wilayah kerja mereka. Wilayah kerja mereka ya dalam aksi premanisme ini terjadi rebutan lahan, kemudian terjadi cekcok, sehingga sampai terjadi penusukan,” kata Plh Kanit Krimum Polres Jaksel, Iptu Satrio kepada wartawan di Mapolres Jakarta Selatan, Minggu (8/2/2026).

"Untuk aksi premanisme, mungkin parkir atau dan sebagainya," sambungnya.

Satrio menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Cekcok itu melibatkan dua kelompok. Lalu salah satu dari anggota kelompok mengeluarkan parang.

“Terjadi cekcok, antara kelompok korban dan kelompok pelaku salah satu pelaku mengeluarkan parang dan menyerang korban dan mengenai perut korban sebelah kiri. Korban sempat menghubungi teman korban untuk meminta bantuan," ujar dia.