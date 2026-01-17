Cekcok Gara-Gara Cipratan Air, Wanita Ini Dianiaya Pengendara Motor

JAKARTA - Seorang perempuan berinisial AP mengalami luka pada bagian muka karena dipukul pengendara inisial YJ. Peristiwa itu dipicu cipratan air yang menggenangi Jalan Kramat Jaya Raya, Koja, Jakarta Utara atau depan Jakarta Islamic Centre.

Kapolsek Koja, Kompol Andri Suharto, menjelaskan korban AP, bersama kekasihnya inisial MF awalnya melintas di ruas jalan tersebut. Hal ini berbarengan dengan pelaku YJ.

"Terus kemudian berbarengan di sebelahnya dengan pelaku YJ. Yang mana pelaku YJ ini ngebut dan pada saat itu adalah habis banjir. Jadi kedua pasangan ini terciprat air dari motor si pelaku (YJ) dan mengenai wajah AP," kata Andri kepada wartawan, dikutip Jumat (16/1/2026).

Korban yang tak terima terkena cipratan itu akhirnya terlibat cekcok dengan pelaku. Cekcok ini berujung perkelahian dengan kekasih korban.

Ketika pelaku hendak memukul MF, ternyata pukulan itu mengenai wajah korban. Alhasil korban mengalami luka pada bagian hidung dan bibir.