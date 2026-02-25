Jenderal Gadungan Penganiaya 3 Petugas SPBU di Jaktim Positif Narkoba!

JAKARTA – Jenderal gadungan JM (31) pelaku penganiayaan terhadap pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku diketahui seorang pekerja rental.

Dalam pemeriksaan lanjutan, pelaku JM juga kedapatan positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Bekasi, Jawa Barat tak lama berita penganiayaan viral. Saat ditangkap, Alfian langsung melakukan interogasi kepada pelaku.

"Terus kamu ngomong apa?" tanya Alfian dikutip dalam akun Instagram pribadinya @alfiannurizal.id, Rabu (25/2/2026).

Alfian menyebut bahwa dalam rekaman tidak ada penarikan baju yang dilakukan oleh operator SPBU. Ia pun menantang JM untuk melakukan pembuktian.

"Saya lihat tidak ada penarikan baju ke kamu. malah sebaliknya kamu narik baju," tegas Alfian.

Saat ini pelaku langsung ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.