Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aniaya Warga hingga Tewas, Oknum TNI AL dan 5 Sipil Resmi Jadi Tersangka

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |06:06 WIB
Aniaya Warga hingga Tewas, Oknum TNI AL dan 5 Sipil Resmi Jadi Tersangka
Kasus penganiayaan di Depok (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan lima orang sipil sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya WAT (24), warga Depok, Jawa Barat. Penganiayaan tersebut dilakukan bersama seorang anggota TNI AL berinisial Serda M, yang kini telah ditahan oleh Polisi Militer TNI AL (Pomal).

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup terkait peran masing-masing pelaku.

“Lima orang sipil telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” kata Made Gede, Kamis (8/1/2026).

Kelima tersangka masing-masing berinisial DS (28), MF (21), GR (19), FA (19), dan MK (18). Mereka dijerat Pasal 262 KUHP dan/atau Pasal 466 KUHP dan/atau Pasal 468 KUHP dan/atau Pasal 469 KUHP dan/atau Pasal 456 KUHP juncto Pasal 20 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Sementara itu, Serda M selaku anggota TNI AL yang terlibat dalam penganiayaan telah diamankan dan ditahan oleh Pomal Kodamar III untuk menjalani proses hukum di lingkungan militer.

Made Gede menjelaskan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat (2/1) dini hari di kawasan Gang Swadaya, Depok. Kejadian bermula saat korban WAT bersama rekannya, DN (39), mengalami mogok motor saat hendak berkunjung ke rumah kerabat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194345//rizki_juniansyah-G7Ph_large.jpg
Lifter Rizki Juniansyah Kaget Diganjar Prabowo Kenaikan Pangkat di TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194344//tni-xok6_large.jpg
Pecahkan Rekor Dunia, Lifter Rizki Juniansyah Naik Pangkat Jadi Kapten TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193571//kasus_penganiayaan-D35Y_large.jpg
Penganiayaan Maut di Depok Diduga Dipicu Transaksi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193491//kkb-8eUa_large.jpg
Aksi Senyap 10 Pasukan Marinir Hantu Laut Bertaruh Nyawa di Sarang KKB Berbuah Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193420//oknum_tni_al_aniaya_warga-zsXl_large.jpg
Kronologi Oknum TNI AL Aniaya Dua Pria di Depok hingga Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193409//kasus_penganiayaan-hfka_large.jpg
Prajurit Aniaya Warga hingga Tewas, Kadispenal: Akan Kita Proses Hukum!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement