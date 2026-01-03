Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Pelaku Penganiayaan Maut di Depok Diduga Oknum TNI AL

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |19:14 WIB
Terungkap! Pelaku Penganiayaan Maut di Depok Diduga Oknum TNI AL
Kasus Penganiayaan (foto: freepik)
A
A
A

DEPOK – Dua pria berinisial WAT (24) dan DN (39) diduga menjadi korban penganiayaan di Gang Swadaya Emas, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jumat (2/1/2026) dini hari. Polisi menyebut pelaku penganiayaan tersebut diduga merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL).

"Pelaku penganiayaan diduga anggota TNI AL berpangkat Serda," kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, kepada wartawan, Sabtu (3/1/2025).

Made Budi mengatakan, oknum TNI AL tersebut saat ini telah diamankan oleh Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL).

“Oknum tersebut sudah dibawa oleh POM AL,” ujarnya.

Sebelumnya, Made Budi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut satu korban meninggal dunia.

“Satu korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban meninggal dunia diketahui berinisial WAT, buruh harian lepas, warga Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193396//mayat-NgSF_large.jpg
Dua Pria Diduga Dianiaya di Depok, Satu Orang Tewas dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193343//pratu_farkhan_sauqi-wUOm_large.jpg
Kronologi Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193341//keluarga_pratu_farkhan_sauqi-48RT_large.jpg
Pratu Farkhan Sauqi Tewas Diduga Dianiaya Senior, TNI AD Investigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193110//mayat-jrv1_large.jpg
Warga Temukan Mayat Bayi Mengambang di Kali Limo Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193020//viral-c2It_large.jpg
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192182//pelaku_teror_bom_di_depok_ditangkap-edLi_large.jpg
Terungkap! Pelaku Teror Bom Sekolah di Depok Pernah Intimidasi Kampus hingga Order Fiktif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement