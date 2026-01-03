Terungkap! Pelaku Penganiayaan Maut di Depok Diduga Oknum TNI AL

DEPOK – Dua pria berinisial WAT (24) dan DN (39) diduga menjadi korban penganiayaan di Gang Swadaya Emas, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jumat (2/1/2026) dini hari. Polisi menyebut pelaku penganiayaan tersebut diduga merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL).

"Pelaku penganiayaan diduga anggota TNI AL berpangkat Serda," kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, kepada wartawan, Sabtu (3/1/2025).

Made Budi mengatakan, oknum TNI AL tersebut saat ini telah diamankan oleh Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL).

“Oknum tersebut sudah dibawa oleh POM AL,” ujarnya.

Sebelumnya, Made Budi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut satu korban meninggal dunia.

“Satu korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban meninggal dunia diketahui berinisial WAT, buruh harian lepas, warga Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok,” ungkapnya.