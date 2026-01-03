Advertisement
Dua Pria Diduga Dianiaya di Depok, Satu Orang Tewas dan Satu Kritis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |19:05 WIB
Dua Pria Diduga Dianiaya di Depok, Satu Orang Tewas dan Satu Kritis
DEPOK – Dua pria berinisial WAT (24) dan DN (39) diduga menjadi korban penganiayaan di Gang Swadaya Emas, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Jumat 2 Januari 2026 dini hari. Dalam peristiwa tersebut, korban WAT meninggal dunia.

“Satu korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban meninggal dunia diketahui berinisial WAT, seorang buruh harian lepas, warga Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok,” kata Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Budi menyampaikan, korban lainnya berinisial DN, yang berprofesi sebagai tukang parkir, mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh akibat kejadian tersebut.

Ia menjelaskan, peristiwa itu bermula saat Polsek Cimanggis menerima informasi adanya dua orang yang diduga menjadi korban penganiayaan dan ditemukan berada di dalam sebuah mobil boks sekitar pukul 04.30 WIB.

