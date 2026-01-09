Pria di Depok Tewas Ditusuk saat Tertidur, Ucapan Pelaku Bikin Merinding

JAKARTA - Seorang pria berinisial DS (40) tewas ditikam di rumahnya di Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian punggung saat tengah tertidur, Kamis 8 Januari 2026.

“Ditemukan korban dalam kondisi luka tusuk,” kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono, Jumat (9/1/2026).

Kejadian nahas tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Saat korban sedang beristirahat di ruang tamu, seorang pelaku datang mencari korban sambil berteriak dengan kalimat yang terdengar tidak jelas.

“Pelapor sedang berada di rumahnya dan beristirahat. Kemudian terlapor datang mencari korban yang sedang tertidur di ruang tamu rumahnya dengan berkata, ‘menyeng mana menyeng’,” ujarnya.