Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Depok Tewas Ditusuk saat Tertidur, Ucapan Pelaku Bikin Merinding

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |12:05 WIB
Pria di Depok Tewas Ditusuk saat Tertidur, Ucapan Pelaku Bikin Merinding
Kasus penusukan di Depok (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial DS (40) tewas ditikam di rumahnya di Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian punggung saat tengah tertidur, Kamis 8 Januari 2026.

“Ditemukan korban dalam kondisi luka tusuk,” kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriono, Jumat (9/1/2026).

Kejadian nahas tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Saat korban sedang beristirahat di ruang tamu, seorang pelaku datang mencari korban sambil berteriak dengan kalimat yang terdengar tidak jelas.

“Pelapor sedang berada di rumahnya dan beristirahat. Kemudian terlapor datang mencari korban yang sedang tertidur di ruang tamu rumahnya dengan berkata, ‘menyeng mana menyeng’,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok Kasus Penusukan Penusukan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193575//polisi_berkuda_atur_lalin_margonda_di_hari_pertama_kerja-cyYi_large.jpg
Polisi Berkuda Curi Perhatian, Atur Lalin Margonda di Hari Pertama Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193571//kasus_penganiayaan-D35Y_large.jpg
Penganiayaan Maut di Depok Diduga Dipicu Transaksi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193505//penganiayaan-v5Gx_large.jpg
Cekcok Pengendara di Kemang Jaksel Berujung Penusukan, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193420//oknum_tni_al_aniaya_warga-zsXl_large.jpg
Kronologi Oknum TNI AL Aniaya Dua Pria di Depok hingga Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193403//kasus_penganiayaan-Ht8U_large.jpg
Terungkap! Pelaku Penganiayaan Maut di Depok Diduga Oknum TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193396//mayat-NgSF_large.jpg
Dua Pria Diduga Dianiaya di Depok, Satu Orang Tewas dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement