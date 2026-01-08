Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkuak, Rencana Aksi Anak Terpapar Konten TCC: Penusukan hingga Bunuh Diri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |04:01 WIB
Terkuak, Rencana Aksi Anak Terpapar Konten TCC: Penusukan hingga Bunuh Diri
Ilustrasi (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri mengungkapkan penanganan puluhan anak yang terpapar konten kekerasan berujung ekstremisme. Konten itu berasal dari grup media sosial bernama True Crime Community (TCC) yang berjejaring global.

Dari intervensi tersebut, kepolisian menggagalkan rencana aksi kekerasan anak di sejumlah daerah pada 2025 lalu, mulai dari Jepara, Jawa Tengah, hingga Singkawang, Kalimantan Barat.

Saat diinterogasi penyidik, didapati rencana aksi yang berhasil digagalkan menyasar perusakan fasilitas umum dan kekerasan terhadap individu yang berpotensi besar berujung kematian.

"Ada juga yang ingin melakukan penusukan di sekolah. Dan sasaran penusukannya adalah pem-bully di sekolah. Dari wawancara yang dilakukan oleh penyelidik, kami menemukan bahwa anak-anak ini di wilayah yang berbeda berencana untuk melakukan bunuh diri setelah meledakkan beberapa kelas," ujar Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

Dari temuan penyidik, mereka yang digagalkan aksi kekerasannya belajar banyak untuk beraksi dari grup TCC, seperti membuat bom, salah satunya bom pipa. "Mengajarkan kepada member grup untuk membuat peluru. Ikut serta dalam pembicaraan bagaimana membuat pipa menjadi barang yang berbahaya dan mematikan," kata dia.

Mayndra menguraikan pengungkapan pertama terjadi di Jepara. Di sana, satu orang anak terpapar konten dan materi kekerasan dari akun media sosial TCC.

"Ingin menjadi pelopor kekerasan di sekolah, kemudian ingin mengunggah juga di komunitas mereka gitu ya. Dan ini bisa ditangani oleh Densus 88 bersama dengan Polda Jateng," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194149/kekerasan-M2T3_large.jpg
Densus 88 Ungkap Pemicu Anak Terpapar Konten Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162307/bnpt-iZFu_large.jpg
Kepala BNPT Tekankan Pentingnya Cegah Radikalisme di Tingkat Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/608/3126286/bnpt-exmU_large.jpg
Perangi Radikalisme, BNPT Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Budaya Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/337/2989882/perempuan-anak-anak-dan-remaja-rentan-terpapar-radikalisme-u8EYpbqFeT.jpg
Perempuan, Anak-Anak dan Remaja Rentan Terpapar Radikalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/337/2841899/ponpes-al-zaytun-terungkap-pernah-dimiliki-yayasan-nii-berikut-4-faktanya-PPerS2OKeE.jpg
Ponpes Al Zaytun Terungkap Pernah Dimiliki Yayasan NII, Berikut 4 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/337/2841685/mahfud-md-pengkaderan-radikalisme-berkembang-di-lembaga-pendidikan-iRcJxGCSCs.jpg
Mahfud MD: Pengkaderan Radikalisme Berkembang di Lembaga Pendidikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement