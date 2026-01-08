Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus 88 Ungkap Pemicu Anak Terpapar Konten Kekerasan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |02:01 WIB
Densus 88 Ungkap Pemicu Anak Terpapar Konten Kekerasan
Ilustrasi kekerasan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengidentifikasi kondisi psikologis anak yang terpapar konten kekerasan dari grup bernama True Crime Community (TCC). Diungkapkan, faktor psikologis anak yang terganggu menjadi pintu masuk paham kekerasan yang berujung ekstremisme, sebagaimana termuat dalam grup media sosial yang berjejaring secara global itu.

Sejauh ini, ada 70 anak yang diidentifikasi terpapar konten ekstremisme dari TCC. Kepolisian pun telah melakukan penilaian, termasuk mengidentifikasi penyebab paham tersebut mudah diterima anak-anak.

“Bisa diidentifikasi bahwa ada penyebab yang memicu anak-anak bergabung dengan komunitas ini, salah satunya adalah terjadinya perundungan,” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

Selain korban perundungan, Mayndra mengatakan rata-rata anak yang terpapar konten TCC adalah mereka yang hidup dalam keluarga tidak harmonis atau telah bercerai. Ditambah pula anak-anak yang tumbuh tanpa orangtua karena meninggal dunia.

“Trauma di dalam keluarga atau kerap menyaksikan kekerasan di rumahnya. Kemudian kurang perhatian, orangtua terlalu sibuk, kurang teman, dan butuh apresiasi,” ujar Mayndra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162307/bnpt-iZFu_large.jpg
Kepala BNPT Tekankan Pentingnya Cegah Radikalisme di Tingkat Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/608/3126286/bnpt-exmU_large.jpg
Perangi Radikalisme, BNPT Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Budaya Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/337/2989882/perempuan-anak-anak-dan-remaja-rentan-terpapar-radikalisme-u8EYpbqFeT.jpg
Perempuan, Anak-Anak dan Remaja Rentan Terpapar Radikalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/337/2841899/ponpes-al-zaytun-terungkap-pernah-dimiliki-yayasan-nii-berikut-4-faktanya-PPerS2OKeE.jpg
Ponpes Al Zaytun Terungkap Pernah Dimiliki Yayasan NII, Berikut 4 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/337/2841685/mahfud-md-pengkaderan-radikalisme-berkembang-di-lembaga-pendidikan-iRcJxGCSCs.jpg
Mahfud MD: Pengkaderan Radikalisme Berkembang di Lembaga Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/337/2756397/5-orang-yang-dicap-ekstremis-paling-berbahaya-di-dunia-FDCxdQKEai.JPG
5 Orang yang Dicap Ekstremis Paling Berbahaya di Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement