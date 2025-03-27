Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Perangi Radikalisme, BNPT Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Budaya Damai

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |00:40 WIB
Perangi Radikalisme, BNPT Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Budaya Damai
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

MEDAN – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan umat beragama, untuk terus membangun budaya damai. Dengan begitu, dapat terbentuk benteng yang kokoh dalam melawan paham serta ideologi kekerasan.

Demikian dikatakan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto, dalam acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Gedung Universitas Sumatera Utara (USU) pada 24 Maret 2025. 

"Kami mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan umat beragama untuk terus membangun budaya damai, agar persaudaraan lintas agama menjadi benteng yang kokoh dalam melawan paham dan ideologi kekerasan,” ujar Sudaryanto dalam keterangannya dikutip, Rabu (26/3/2025).

Ia menegaskan bahwa persatuan seluruh elemen bangsa sangat penting untuk memperkuat masyarakat dalam menghadapi ancaman radikalisasi. Mengingat, masifnya upaya propaganda radikal untuk memecah belah persatuan.

"Ini langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk menghancurkan sekat-sekat prasangka yang diciptakan oleh propaganda radikal yang kerap ingin menanamkan segregasi, polarisasi dan konflik,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162307/bnpt-iZFu_large.jpg
Kepala BNPT Tekankan Pentingnya Cegah Radikalisme di Tingkat Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/337/2989882/perempuan-anak-anak-dan-remaja-rentan-terpapar-radikalisme-u8EYpbqFeT.jpg
Perempuan, Anak-Anak dan Remaja Rentan Terpapar Radikalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/337/2841899/ponpes-al-zaytun-terungkap-pernah-dimiliki-yayasan-nii-berikut-4-faktanya-PPerS2OKeE.jpg
Ponpes Al Zaytun Terungkap Pernah Dimiliki Yayasan NII, Berikut 4 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/337/2841685/mahfud-md-pengkaderan-radikalisme-berkembang-di-lembaga-pendidikan-iRcJxGCSCs.jpg
Mahfud MD: Pengkaderan Radikalisme Berkembang di Lembaga Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/337/2756397/5-orang-yang-dicap-ekstremis-paling-berbahaya-di-dunia-FDCxdQKEai.JPG
5 Orang yang Dicap Ekstremis Paling Berbahaya di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/20/337/2691426/moeldoko-tahun-politik-ada-kecenderungan-radikalisme-meningkat-GGZ9yVKAta.jpg
Moeldoko: Tahun Politik, Ada Kecenderungan Radikalisme Meningkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement