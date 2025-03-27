Perangi Radikalisme, BNPT Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bangun Budaya Damai

MEDAN – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan umat beragama, untuk terus membangun budaya damai. Dengan begitu, dapat terbentuk benteng yang kokoh dalam melawan paham serta ideologi kekerasan.

Demikian dikatakan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto, dalam acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Gedung Universitas Sumatera Utara (USU) pada 24 Maret 2025.

"Kami mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan umat beragama untuk terus membangun budaya damai, agar persaudaraan lintas agama menjadi benteng yang kokoh dalam melawan paham dan ideologi kekerasan,” ujar Sudaryanto dalam keterangannya dikutip, Rabu (26/3/2025).

Ia menegaskan bahwa persatuan seluruh elemen bangsa sangat penting untuk memperkuat masyarakat dalam menghadapi ancaman radikalisasi. Mengingat, masifnya upaya propaganda radikal untuk memecah belah persatuan.

"Ini langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk menghancurkan sekat-sekat prasangka yang diciptakan oleh propaganda radikal yang kerap ingin menanamkan segregasi, polarisasi dan konflik,” tuturnya.