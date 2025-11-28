Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah

SIBOLGA – Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazri Penarik, hilang kontak hingga Kamis 27 November 2025 malam. Ia sempat mengabarkan tengah terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah (Tapteng), pada Selasa 25 November 2025 siang.

Hingga saat ini, komunikasi terputus. Sementara wilayah tersebut terisolasi akibat banjir dan longsor yang merusak akses jalan serta memutus jaringan komunikasi.

Menurut Ketua DPP NasDem Teritorial Sumatera I (Sumut–Aceh), Bakhtiar Ahmad Sibarani, pihaknya terus berusaha mencari perkembangan terbaru dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun, semua upaya komunikasi yang dicoba hingga hari ini belum memberikan hasil.

Kondisi lapangan yang serba terbatas membuat keberadaan Syukri sukar dipastikan. Bakhtiar menuturkan sebelum bencana menerjang Tapanuli Tengah dan Sibolga, Syukri berada di Medan. Begitu mendapat info mengenai cuaca ekstrem, Syukri langsung memutuskan kembali ke daerahnya.

“Senin malam dia dapat kabar curah hujan tinggi di Sibolga, lalu dari Medan langsung pulang ke Sibolga,” ujar Bakhtiar dikutip, Jumat (28/11/2025).