Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera: 4 Jembatan Putus di Aceh, 20 Titik Longsor di Sibolga dan Tapteng

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |06:57 WIB
Bencana Sumatera: 4 Jembatan Putus di Aceh, 20 Titik Longsor di Sibolga dan Tapteng
Banjir Sumatera (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkap sejumlah infrastruktur rusak akibat bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti. Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan," ungkap Diana, Jumat (28/11/2025).

Diana mengatakan Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

"Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi," kata Diana.

Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan medis terus berjalan dengan menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Tenaga kesehatan cadangan telah dikirim dan koordinasi dengan dinas kesehatan daerah terus dilakukan agar layanan tidak terputus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186443/menko_pmk-NJ71_large.jpg
Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186409/banjir-eosA_large.jpg
Banjir-Longsor di Tapanuli Tengah, 34 Orang Meninggal dan 33 Lainnya Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186403/banjir_di_solok-QGIO_large.jpg
Banjir Rendam Kota Solok, 3.362 Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186365/bencana_alam-w89o_large.jpg
Banjir-Longsor Terjang Sumbar, 12 Orang Tewas dan 12.000 Terdampak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186347/pemerintah-GpXA_large.jpg
Aceh Gelap Gulita Usai Tower PLN Roboh Diterjang Banjir, TNI Kirim Pesawat Hercules hingga Prajurit Yon Zipur  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186330/banjir_di_aceh_utara-pN3y_large.jpg
Banjir di Aceh Utara Belum Ada Tanda Surut, 3.507 Jiwa Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement