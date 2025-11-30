Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Mari Bersatu dan Gotong Royong Bantu Saudara Kita di Sumatera

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |02:00 WIB
Prabowo: Mari Bersatu dan Gotong Royong Bantu Saudara Kita di Sumatera
Prabowo: Mari Bersatu dan Gotong Royong Bantu Saudara Kita di Sumatera
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh elemen sejak hari pertama bencana Sumatera untuk segera menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Prabowo sejak hari pertama telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk melakukan langkah darurat, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, hingga pemulihan wilayah terdampak.

"Kita telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C130 dan satu pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan,’’ kata Prabowo dikutip di video akun resmi @presidenrepublikindonesia, Sabtu (29/11/2025).

‘’Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan, melalui jalur darat dan udara, dan terus menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,"lanjut Prabowo.

Pemerintah juga telah mengerahkan berbagai armada darat, laut, dan udara untuk memastikan bantuan menjangkau seluruh area terdampak secara cepat dan merata.

Selain pesawat angkut Hercules C-130 dan A400, bantuan darurat yang dikirim mencakup perahu karet untuk evakuasi, tenda pengungsian, perangkat genset sebagai sumber listrik darurat, hingga alat komunikasi di lapangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186762//polri-fd8F_large.jpg
Polri: Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumatera Butuh Obat-obatan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186758//bencana_alam-NsXL_large.jpg
Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186756//mbg-d5vn_large.jpg
SPPG Aceh Distribusikan Ratusan Ribu Paket MBG untuk Korban Bencana Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755//tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186754//pbnu-GpaH_large.jpg
Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera, Gus Yahya Serukan Shalat Ghaib dan Doa Bersama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement