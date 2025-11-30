Prabowo: Mari Bersatu dan Gotong Royong Bantu Saudara Kita di Sumatera

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh elemen sejak hari pertama bencana Sumatera untuk segera menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Prabowo sejak hari pertama telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk melakukan langkah darurat, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, hingga pemulihan wilayah terdampak.

"Kita telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C130 dan satu pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan,’’ kata Prabowo dikutip di video akun resmi @presidenrepublikindonesia, Sabtu (29/11/2025).

‘’Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan, melalui jalur darat dan udara, dan terus menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,"lanjut Prabowo.

Pemerintah juga telah mengerahkan berbagai armada darat, laut, dan udara untuk memastikan bantuan menjangkau seluruh area terdampak secara cepat dan merata.

Selain pesawat angkut Hercules C-130 dan A400, bantuan darurat yang dikirim mencakup perahu karet untuk evakuasi, tenda pengungsian, perangkat genset sebagai sumber listrik darurat, hingga alat komunikasi di lapangan.