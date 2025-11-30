Update Korban Banjir-Longsor Sumbar: 129 Meninggal Dunia, 118 Masih Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar). Jumlah korban meninggal dunia kini bertambah menjadi 129 orang.

“Korban jiwa 129, hilang 118,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Minggu (30/11/2025).

Selain itu, terdapat 16 korban luka-luka.

Suharyanto menjelaskan, bahwa Sumatera Barat menjadi daerah yang pemulihannya paling progresif dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh.