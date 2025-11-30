Bahlil Perintahkan Kader Golkar Bantu Tangani Bencana di Sumatera

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan belasungkawa mendalam atas banyaknya korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia pun meminta seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia untuk turun langsung membantu warga terdampak di lapangan.

“Dari laporan daerah, Partai Golkar di sekitar daerah terdampak sudah ikut membantu penanganan bencana,” ujar Bahlil, Minggu (30/11/2025).

Ia juga mengekspresikan duka cita atas musibah yang menimpa masyarakat di sejumlah wilayah tersebut. “Saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya saudara-saudara kita di beberapa daerah ya, di Sumbar, kemudian di Sumut dan Aceh akibat longsor,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen penanganan bencana, Bahlil menegaskan bahwa DPP Partai Golkar akan menyalurkan dana bantuan sebesar Rp3 miliar sebagai dukungan awal. Bantuan tersebut akan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat di lapangan.