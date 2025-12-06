Momen Heli Manuver Terbang Rendah saat Drop Bantuan ke Warga Aceh Tamiang

JAKARTA – Personel Polisi Udara Baharkam Polri mengirimkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Daerah ini menjadi salah satu lokasi terdampak yang cukup sulit untuk dilakukan droping bantuan melalui jalur udara.

Kondisi terkini di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa lokasi terdampak yang layak untuk pendaratan helikopter sangat minim. Genangan air banjir bandang masih menutupi sebagian besar daratan.

“Tidak ada tempat aman untuk melakukan droping bantuan. Seluruh area tergenang, lahan kosong berubah menjadi arus deras, dan titik-titik evakuasi tak lagi dapat dijangkau,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Sabtu (6/12/2025).

Menurut Sandi, bantuan logistik akhirnya tetap bisa sampai ke Aceh Tamiang meski harus dilakukan dengan manuver berisiko tinggi. Namun, kondisi darurat mengharuskan kebutuhan masyarakat tetap dipenuhi.