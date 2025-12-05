Polri Kirim 3.459 Peralatan Kerja untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh dan Sumbar

JAKARTA – Polri mengirimkan ribuan logistik peralatan kerja ke Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk mendukung penanganan bencana alam di dua provinsi tersebut. Peralatan yang dikirim mencakup perlengkapan manual seperti cangkul hingga sekop yang dibutuhkan dalam proses pembersihan wilayah terdampak.

Total 3.459 unit peralatan diberangkatkan, terdiri dari 945 gerobak angkong, 1.256 cangkul, dan 1.258 sekop. Logistik ini ditujukan untuk membantu pembersihan permukiman warga dan kawasan terdampak yang tidak dapat dijangkau alat berat.

Distribusi bantuan akan difokuskan ke Aceh dan Sumatera Barat. Selain itu, Polda Riau juga telah mengirimkan peralatan berat seperti ekskavator, dozer, toilet portabel, serta personel yang diperkuat tim trauma healing guna mendukung penanganan lapangan.

Tahap pengiriman kali ini menyasar kebutuhan kerja manual di titik-titik yang akses jalannya sudah terbuka, tetapi masih memerlukan pembersihan lanjutan di lingkungan permukiman.

"Kami mengirimkan peralatan yang bisa dibawa langsung oleh personel sampai ke sasaran-sasaran yang tidak bisa dimasuki alat berat. Fokusnya untuk pencarian dan pembersihan di permukiman masyarakat terdampak," ujar Karo Ops Polda Riau, Kombes Ino H, Jumat (5/12/2025).

Selain dukungan peralatan, jajaran yang terlibat dalam operasi kemanusiaan ini memastikan akan terus mengevaluasi kebutuhan di lokasi bencana seiring berjalannya proses pembersihan, pencarian korban, dan pemulihan sosial bagi masyarakat terdampak.

(Awaludin)