Update Korban Bencana Sumatera: 867 Orang Meninggal dan 521 Jiwa Masih Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana di wilayah Sumatera mencapai 867 orang. Sementara itu, 521 jiwa lainnya masih hilang dan proses pencarian terus dilakukan.

"867 korban meninggal dunia dan 521 lainnya masih hilang," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual, Jumat (5/12/2025).

Abdul menjelaskan, rincian korban di masing-masing daerah terdampak, Sumatera Utara: 312 orang meninggal dunia, dan 133 masih dalam pencarian.

Sementara Aceh 345 orang meninggal dunia, dan 174 jiwa dinyatakan hilang, dan Sumatera Barat: 210 orang meninggal dunia, dan 214 orang masih berstatus belum ditemukan.

BNPB memastikan upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan tim SAR gabungan, termasuk relawan dan aparat setempat.

(Awaludin)