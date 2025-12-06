Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |21:38 WIB
TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera
Kapuspen TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - TNI terus mengintensifkan operasi kemanusiaan dalam penanganan dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, mengungkapkan bahwa total personel yang terlibat saat ini mencapai 30.864 prajurit. Untuk mendukung mobilisasi logistik dan pergerakan personel, TNI telah mengerahkan total 70 unit alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Jumlah pesawat angkut 18 pesawat, helikopter 36 helikopter, kapal TNI yang dilibatkan ada 16 kapal—14 KRI dan 2 ADRI,” kata Freddy dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (6/12/2025).

Ia melanjutkan, distribusi bantuan kemanusiaan terus dipercepat melalui jalur udara dan laut. Total bantuan udara dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju berbagai pangkalan aju mencapai 271,39 ton, ditambah bantuan airdrop 26,22 ton, serta bantuan jalur laut 968 ton, sehingga total bantuan logistik yang sudah tiba di wilayah terdampak mencapai 1.265,61 ton.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188266//presiden_prabowo_subianto-KH59_large.jpeg
Gelar Ratas di Hambalang, Prabowo Fokus Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188260//wamendagri_bima_arya-dBZA_large.jpg
Kemendagri Sesalkan Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah Tanpa Izin di Tengah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188259//hadi_daryanto_mantan_sekjen_kemenhut_era_zulhas-Qz02_large.jpg
Fakta di Balik 1,6 Juta Hektar Hutan Era Zulhas: Penataan Ruang, Bukan Izin Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188213//menteri_kkp-Y92z_large.jpg
KKP Kirim 60 Ton Paket Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188255//wakil_menteri_dalam_negeri_bima_arya_sugiarto-gBl4_large.jpg
Kemendagri Turunkan Inspektur Khusus, Periksa Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188247//banjir_di_sumatera-3biC_large.jpg
Agincourt Resources Bantah Jadi Biang Kerok Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement