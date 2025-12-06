TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera

JAKARTA - TNI terus mengintensifkan operasi kemanusiaan dalam penanganan dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, mengungkapkan bahwa total personel yang terlibat saat ini mencapai 30.864 prajurit. Untuk mendukung mobilisasi logistik dan pergerakan personel, TNI telah mengerahkan total 70 unit alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Jumlah pesawat angkut 18 pesawat, helikopter 36 helikopter, kapal TNI yang dilibatkan ada 16 kapal—14 KRI dan 2 ADRI,” kata Freddy dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (6/12/2025).

Ia melanjutkan, distribusi bantuan kemanusiaan terus dipercepat melalui jalur udara dan laut. Total bantuan udara dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju berbagai pangkalan aju mencapai 271,39 ton, ditambah bantuan airdrop 26,22 ton, serta bantuan jalur laut 968 ton, sehingga total bantuan logistik yang sudah tiba di wilayah terdampak mencapai 1.265,61 ton.