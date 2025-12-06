Profil Mirwan MS: Dari Kemenangan Pilbup hingga Kontroversi Umrah di Tengah Bencana

JAKARTA - Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS viral usai pergi umrah di tengah bencana yang melanda wilayah Aceh Selatan. Foto Mirwan saat beribadah di tanah suci itu tersebar di media sosial.

Foto itu awalnya tersiar usai pihak travel mengunggah foto Mirwan. Dalam foto itu, Mirwan ternyata bukan hanya berangkat sendiri, namun juga bersama keluarganya. Peristiwa tersebut membuat Mirwan MS dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengirim tim Inspektur Khusus untuk memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Mirwan diketahui pergi umrah saat wilayah pimpinannya dilanda bencana.

Kemendagri, sangat mungkin untuk memberikan sanksi kepada Mirwan. Meski demikian, pelanggaran-pelanggaran itu akan terlebih dahulu diperiksa.

Berikut Profil Mirwan MS:

Pria kelahiran 9 Maret 1975 ini seorang politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan untuk periode 2025–2030. Selain menjabat sebagai kepala daerah, ia juga pernah memegang posisi sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.