Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Mirwan MS: Dari Kemenangan Pilbup hingga Kontroversi Umrah di Tengah Bencana

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |20:45 WIB
Profil Mirwan MS: Dari Kemenangan Pilbup hingga Kontroversi Umrah di Tengah Bencana
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS viral usai pergi umrah di tengah bencana yang melanda wilayah Aceh Selatan. Foto Mirwan saat beribadah di tanah suci itu tersebar di media sosial.

Foto itu awalnya tersiar usai pihak travel mengunggah foto Mirwan. Dalam foto itu, Mirwan ternyata bukan hanya berangkat sendiri, namun juga bersama keluarganya. Peristiwa tersebut membuat Mirwan MS dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengirim tim Inspektur Khusus untuk memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Mirwan diketahui pergi umrah saat wilayah pimpinannya dilanda bencana.

Kemendagri, sangat mungkin untuk memberikan sanksi kepada Mirwan. Meski demikian, pelanggaran-pelanggaran itu akan terlebih dahulu diperiksa.

Berikut Profil Mirwan MS:

Pria kelahiran 9 Maret 1975 ini seorang politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan untuk periode 2025–2030. Selain menjabat sebagai kepala daerah, ia juga pernah memegang posisi sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188260//wamendagri_bima_arya-dBZA_large.jpg
Kemendagri Sesalkan Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah Tanpa Izin di Tengah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188255//wakil_menteri_dalam_negeri_bima_arya_sugiarto-gBl4_large.jpg
Kemendagri Turunkan Inspektur Khusus, Periksa Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188114//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-rLDM_large.jpg
Umrah di Tengah Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Ketua DPC Gerindra
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement