HOME NEWS NASIONAL

Umrah di Tengah Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Ketua DPC Gerindra

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |23:00 WIB
Umrah di Tengah Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Ketua DPC Gerindra
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai Gerindra memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Keputusan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono.

"DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," ujar Sugiono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

Mirwan diketahui pergi umrah ketika wilayah Aceh Selatan tengah dilanda bencana banjir. Sugiono menilai sikap Mirwan tersebut sangat disayangkan.

“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Mirwan MS sebelumnya viral setelah fotonya beribadah umrah beredar di media sosial di tengah bencana yang melanda Aceh Selatan. 

Foto tersebut pertama kali tersebar usai pihak travel mengunggah potret Mirwan yang ternyata berangkat tidak sendiri, melainkan bersama keluarganya.

(Awaludin)

      
