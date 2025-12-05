Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar Sebut Illegal Logging Puluhan Tahun Jadi Akar Bencana di Sumatera

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |22:38 WIB
Pakar Sebut Illegal Logging Puluhan Tahun Jadi Akar Bencana di Sumatera
Bencana alam di Sumatera (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera dan Aceh kembali membuka persoalan serius soal kerusakan lingkungan di kawasan tersebut. Bencana tersebut menyulut perdebatan soal kebijakan kehutanan pemerintah. Sejumlah pihak menilai kerusakan lingkungan adalah akumulasi masalah lama.

Menanggapi hal itu, Pakar Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa menilai, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kerusakan lingkungan yang disebut-sebut menjadi penyebab bencana di Pulau Sumatera. 

"Terkait siapa yang bertanggung jawab, menteri yang sekarang misalnya, itu tidak bisa dilihat begitu saja. Karena beliau (Raja Juli) baru dipilih sebagai Menhut dan baru mulai bekerja," ujar Mahawan, Jumat (5/12/2025).

Mahawan menegaskan, bahwa tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan memang ada pada pemerintah, namun bukan hanya itu. Pihak swasta serta masyarakat juga memiliki andil dalam degradasi lingkungan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah, termasuk Menhut, perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembalakan liar (illegal logging), serta melakukan audit terhadap perusahaan yang memiliki izin pembabatan hutan, baik legal maupun ilegal. Pemerintah juga dinilai perlu fokus pada upaya pemulihan melalui restorasi ekosistem.

“Perusahaan harus diaudit, terutama yang memiliki izin kehutanan. Harus dilihat apakah mereka memenuhi ketentuan. Pemerintah sekarang harus melakukan langkah sebaliknya fokus pada restorasi dan pelestarian," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188107//presiden_prabowo-R1Zc_large.jpg
Prabowo Singgung Elit yang Nyinyir soal Pengadaan Alutsista: Bangsa Kita dalam Lingkaran Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188105//presiden_prabowo-WrGN_large.jpg
Prabowo Tegaskan Reaksi Pemerintah Cepat Atasi Bencana Sumatera: 50 Helikopter Sedang Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188085//hashim_soal_bencana_sumatera-SZn1_large.jpg
Hashim Sebut Bencana di Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188079//bencana_alam_di_sumatera-VrYN_large.jpg
Polri Kirim 3.459 Peralatan Kerja untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076//raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188066//bnpb-AJUk_large.jpg
Update Bencana Sumatera: 31 Jenazah Ditemukan di Aceh, Sumut dan Sumbar Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement