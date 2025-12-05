Prabowo Singgung Elit yang Nyinyir soal Pengadaan Alutsista: Bangsa Kita dalam Lingkaran Api

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, menyinggung keberadaan sejumlah elit di Indonesia yang menurutnya kerap merasa paling pintar dan sering menyinyir terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

“Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita yang pintar-pintar dan merasa sangat pintar, selalu nyinyir, selalu menimbulkan ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat (5/12/2025).

Prabowo mengatakan, sebagian elit maupun kelompok masyarakat kerap mempertanyakan urgensi pembelian alutsista. Padahal, ujarnya, Indonesia berada di kawasan yang disebut ring of fire atau lingkaran api.

“Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire,” kata Prabowo.