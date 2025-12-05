Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Singgung Elit yang Nyinyir soal Pengadaan Alutsista: Bangsa Kita dalam Lingkaran Api

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |21:47 WIB
Prabowo Singgung Elit yang Nyinyir soal Pengadaan Alutsista: Bangsa Kita dalam Lingkaran Api
Presiden Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, menyinggung keberadaan sejumlah elit di Indonesia yang menurutnya kerap merasa paling pintar dan sering menyinyir terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

“Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita yang pintar-pintar dan merasa sangat pintar, selalu nyinyir, selalu menimbulkan ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat (5/12/2025).

Prabowo mengatakan, sebagian elit maupun kelompok masyarakat kerap mempertanyakan urgensi pembelian alutsista. Padahal, ujarnya, Indonesia berada di kawasan yang disebut ring of fire atau lingkaran api.

“Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188105//presiden_prabowo-WrGN_large.jpg
Prabowo Tegaskan Reaksi Pemerintah Cepat Atasi Bencana Sumatera: 50 Helikopter Sedang Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188099//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-O7Np_large.jpg
Usulkan Bentuk Koalisi Permanen di Depan Prabowo, Bahlil: Jangan Koalisi On-Off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188085//hashim_soal_bencana_sumatera-SZn1_large.jpg
Hashim Sebut Bencana di Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188081//presiden_prabowo-Wg1H_large.jpg
Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188079//bencana_alam_di_sumatera-VrYN_large.jpg
Polri Kirim 3.459 Peralatan Kerja untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076//raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement